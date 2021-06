München - Die Los Angeles Clippers sind auch ohne den am Knie verletzten Kawhi Leonard in der Erfolgsspur geblieben und haben in ihrer Playoff-Serie gegen die Utah Jazz das dritte Spiel nacheinander gewonnen. Durch das 119:111 in Salt Lake City liegen die Kalifornier mit 3:2 in Führung und brauchen noch einen Sieg, um im Finale der Western Conference die Phoenix Suns herauszufordern.

Paul George legte mit 37 Punkten und 16 Rebounds ein Double-Double auf, Marcus Morris Sr. kam auf 25 Zähler, Reggie Jackson steuerte 22 Punkte bei. Die Gastgeber, bestes Team der Regular Season, hatten in Bojan Bogdanovic (32 Punkte) ihren eifrigsten Scorer. Spiel sechs der Serie steht in der Nacht von Freitag auf Samstag in LA an.

Young führt Hawks zum Sieg in Philadelphia

Dann haben auch die Atlanta Hawks ihren ersten Matchball. Das Ex-Team von Dennis Schröder überraschte mit dem 109:106 bei den Philadelphia 76ers. Wichtigster Faktor war Trae Young mit 39 Punkten, aus der Starting Five punktete ansonsten nur John Collins (19) zweistellig.

Bei den Sixers bekamen Joel Embiid, der 37 Zähler sammelte und 13 Rebounds ergatterte, und Seth Curry (36 Punkte) zu wenig Unterstützung der Teamkollegen. Auch "Philly" steht damit nach zwischenzeitlicher 2:1-Führung in der Serie mit dem Rücken zur Wand.

In der anderen Halbfinal-Serie der Eastern Conference führen die Brooklyn Nets gegen die Milwaukee Bucks mit 3:2. Hier folgt Spiel vier in Wisconsin bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

Du willst die wichtigsten NBA-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.