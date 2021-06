Phoenix/München - Gut fünf Minuten vor Ende des fünften Playoff-Spiels zwischen den Phoenix Suns und den Los Angeles Lakers hatte LeBron James genug gesehen.

Sein Team, die Lakers, lagen aussichtslos zurück und so muss "King James" mit dem Team aus der Stadt der Engel nun erstmals in seiner Karriere einen 2:3-Playoffrückstand wettmachen. Dem Champion des Vorjahres droht ein überraschend frühes Aus in der ersten Playoffrunde.

Dieser Umstand hat allerdings wenig mit James zu tun, der trotz seiner 36 Jahre verlässlich liefert und bislang klar der beste Spieler seiner Mannschaft ist. Co-Star Anthony Davis offenbarte bislang gegen die Suns in Spiel 1 einen schwachen Abend - Spiel 5 verpasste der Big Man mit einer Leistenverletzung.

Schröder ohne Punkte in Spiel fünf

So lag der offensive Fokus bei den Lakers auf den Schultern von LeBron und Dennis Schröder. Letzterer ist, neben LeBron, der zweite "Ballhandler" im Team der Kalifornier und sollte nun Davis' Fehlen bestmöglich kompensieren. Doch nach 26 Minuten Spielzeit notierte der Boxscore hinter Schröders Namen null Punkte bei neun Wurfversuchen und gerade einmal eine Korbvorlage.

Es war der negative Höhepunkt einer bislang dürftigen Vorstellung von Schröder in den Playoffs. 13,7 Punkte, 2,8 Assists und 1,0 Rebounds stehen dort bislang für ihn zu Buche. Auch der Dreier ist mit 30 Prozent Trefferquote alles andere als zuverlässig. Zum Vergleich: In der regulären Saison waren es noch 15,4 Punkte, 5,8 Assists und 3,5 Rebounds pro Partie. Der Dreier fiel mit einer Quote von 33,5 Prozent.

Dort machte es den Anschein, als könne Schröder der X-Faktor sein, der auch einmal aus dem Nichts einen Wurf kreieren kann. In jedem Fall sollte Schröder klar die Nummer drei im Roster der "Purple and Gold" sein und wurde diesem Anspruch in der regulären Saison, über weite Strecken, gerecht. So war es wenig verwunderlich, dass die Lakers dem deutschen Nationalspieler, laut "ESPN" eine Vertragsverlängerung über 84 Millionen Dollar und vier Jahre anboten.

Schröder schlug Lakers-Offerte aus

Schröder lehnte demnach ab und wettete stattdessen auf sich selbst. Bislang ging dieses Verhalten in seiner Karriere immer auf, doch diesmal könnte sich Deutschlands aktuell bester Basketballer verzockt haben. Denn seine bisherigen Playoff-Leistungen dürften weder die Lakers noch ein anderes Team davon überzeugt haben, noch mehr Geld für den Point Guard zu bezahlen.

Laut des Statistikportals "Cleaning the Glass" sind die Lakers mit Schröder auf dem Feld fast 20 Punkte (!) schlechter als ohne ihn. Die wahrscheinliche Ursache dafür liegt wenige Wochen zurück. Kurz vor den Playoffs musste Schröder für zwei Wochen ins Corona-Protokoll. Er betonte zwar stets, dass er nicht positiv getestet wurde, äußerte sich dabei aber teilweise widersprüchlich. Zudem lehnte er wohl als einziger Spieler im Lakers-Kader eine Corona-Schutzimpfung ab.

Natürlich handelt es sich dabei um eine freiwillige Entscheidung, aber mit einer Impfung im Körper hätte Schröder wohl nicht ins Corona-Protokoll gemusst und dadurch an Form sowie Selbstvertrauen eingebüßt.

NBA-Playoffs: Zwei Spiele bleiben Schröder noch

Ob mit oder ohne Davis, Schröder bleiben vorerst nur noch zwei Spiele, um den desaströsen Eindruck aus Spiel fünf wettzumachen. "Wir alle können besser spielen, aber es fängt bei mir an", ist sich Schröder seiner Situation bewusst.

Es steht nicht weniger als die nähere NBA-Zukunft des 27-Jährigen auf dem Spiel. Denn in seiner derzeitigen Verfassung könnten die Lakers gar ins Grübeln kommen, ob der Deutsche, unabhängig von der finanziellen Seite, überhaupt ihren Ansprüchen genügt.

Markus Bosch

