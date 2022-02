Köln (SID) - Basketball-Shootingstar Franz Wagner hat mit Orlando Magic die nächste Niederlage in der NBA kassiert. Das Team aus Florida unterlag bei den formstarken Utah Jazz mit 99:114 und musste die dritte Pleite in den vergangenen vier Spielen einstecken. Wagner kam in mehr als 33 Minuten Spielzeit auf neun Punkte und vier Rebounds.

Franz Wagners älterer Bruder Moritz fehlte erneut wegen einer Rippenprellung. Die Magic sind mit nur 13 Saisonsiegen Vorletzter in der Eastern Conference der nordamerikanischen Profiliga.

Daniel Theis fehlte beim 108:102-Sieg der Boston Celtics gegen die Denver Nuggets noch im Kader des Rekordmeisters. Theis, der zuvor für die Houston Rockets aktiv war, war am Donnerstag im Tausch für Nationalmannschaftskollege Dennis Schröder nach Boston getradet worden.