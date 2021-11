Los Angeles (SID) - Der Brasilianer Didi Louzada von den New Orleans Pelicans ist wegen eines Dopingvergehens für 25 NBA-Partien gesperrt worden. Wie die nordamerikanische Basketball-Liga am Freitag bekannt gab, wurde der 22-Jährige positiv auf Drostanolon und Testosteron getestet. Die Sperre ist ab sofort wirksam. Louzada war in der laufenden Spielzeit erst zweimal für die Pelicans zum Einsatz gekommen.