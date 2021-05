Köln (SID) - NBA-Rekordmeister Boston Celtics muss in der bislang enttäuschend verlaufenen Saison einen weiteren Rückschlag verkraften. Starspieler Jaylen Brown (24) wird wegen einer Bänderverletzung am linken Handgelenk operiert und kann in der laufenden Spielzeit der nordamerikanischen Basketball-Profiliga nicht mehr eingesetzt werden.

Brown, der den Celtics nach einem Zusammenprall mit Mitspieler Jayson Tatum seit Anfang des Monats fehlte, kam in 58 Einsätzen auf einen Schnitt von 24,7 Punkten - Karrierebestwert.

Boston ist mit 35 Siegen und 33 Niederlagen im Osten nur Tabellensiebter und muss sich voraussichtlich über das Play-in-Turnier für das Play-off-Achtelfinale qualifizieren.