München - Dennis Schröders Siegesserie mit Oklahoma City Thunder ist gerissen.

Nach zuletzt fünf Erfolgen in Serie in der nordamerikanischen Profiliga NBA unterlag der deutsche Basketball-Nationalspieler bei den Philadelphia 76ers mit 113:120. Schröder kam dabei von der Bank als Oklahomas zweitbester Werfer hinter Steve Adams (24) auf 21 Punkte und steuerte zudem vier Assists bei. Oklahoma belegt nach der 16. Saisonniederlage den siebten Platz in der Western Conference direkt hinter den Dallas Mavericks.

Nächster Galaauftritt von Luka Doncic

Die Texaner feierten in eigener Halle einen 118:110-Erfolg gegen Altmeister Chicago Bulls. Sieggarant für Dallas war erneut Luka Doncic, der mit 38 Punkten, elf Rebounds und zehn Assists sein elftes Triple-Double der Saison erzielte.

Damit führt der 20 Jahre alte Slowene diese NBA-Wertung an. Der deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber kam bei den Mavs auf sieben Punkte.

Für die Boston Celtics endete eine Miniserie. Der zuletzt dreimal nacheinander erfolgreiche Rekordmeister musste sich bei den Washington Wizards mit 94:99 geschlagen geben. Theis steuerte acht Punkte und sieben Rebounds bei. Beim Sieger stand Isaac Bonga in der Starting Five, der Nationalspieler kam auf zehn Punkte und sieben Rebounds. Moritz Wagner fehlte Washington weiterhin verletzt.

