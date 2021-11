Frankfurt am Main (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein (23) und seine Los Angeles Clippers sind in der NBA nicht zu bremsen. Die Kalifornier bezwangen am Donnerstagabend (Ortszeit) die Miami Heat 112:109 und feierten ihren sechsten Sieg in Serie in der nordamerikanischen Profiliga.

Harteinstein stand für die Clippers knapp 18 Minuten auf dem Parkett und verbuchte sechs Punkte und sieben Rebounds. Nationalmannschaftskollege Isaac Bonga kam indes beim 115:109 seiner Toronto Raptors gegen die Philadelphia 76ers nicht zum Einsatz.