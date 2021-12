München - Shaquille O'Neal juckt es mächtig in den Fingern. Am Freitag kommen bei einer Auktion die elf Championship-Ringe von NBA-Legende Bill Russell unter den Hammer, und "Shaq" will zuschlagen. "Wenn ich alle seine elf Ringe haben kann, überbietet mich niemand", sagte O'Neal, viermaliger NBA-Champion, in der Sendung "Inside the NBA".

Celtics-Legende in der Nachkriegszeit

Russell, mittlerweile 87, hatte im Juni bekannt gegeben, dass er sich von den Ringen und anderen Trophäen trennen will. Auch vier MVP-Pokale und die Goldmedaille von den Olympischen Spielen 1956 stehen zum Verkauf. Russell holte alle seine NBA-Titel in den 50er- und 60er-Jahren im Trikot der Boston Celtics.

Ist O'Neal erfolgreich, kann er 15 Meisterringe sein Eigen nennen. "Ich würde ihnen gerne einiges aus den Händen nehmen", sagte der 49-Jährige mit Blick auf die Versteigerung. Russell gilt bis heute als einer der besten Defense-Spieler aller Zeiten in der NBA.