München (SID) - Die Orlando Magic haben auch dank starker Leistungen von Franz und Moritz Wagner ihren dritten Sieg in Serie in der Basketball-Profiliga NBA gefeiert. Beim 119:106 gegen die Brooklyn Nets kam Franz Wagner auf 19 Punkte und zehn Rebounds, sein Bruder erzielte in nur 17 Minuten Spielzeit zwölf Punkte. Bester Werfer war Mikal Bridges von den Nets mit 44 Punkten.

Die Magic haben trotz ihrer kleinen Serie nur noch sehr geringe Chancen auf den Einzug in die Play-offs.