Hamburg - Die deutschen Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und Daniel Theis haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA Siege eingefahren. Schröder kam mit Oklahoma City Thunder in der Western Conference zu einem 123:118-Erfolg bei den New Orleans Pelicans. In der Eastern Conference setzten sich die Boston Celtics mit Theis mit 141:133 nach zweimaliger Verlängerung gegen die Los Angeles Clippers um Kawhi Leonard durch.

Schröder war bei Oklahoma mit 22 Punkten zweitbester Werfer hinter dem Italiener Danilo Gallinari (29). Auf zwölf Zähler für Boston kam Theis.

Mehr zur NBA gibt es immer um 0 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Locker Room, dem US-Sportmagazin auf ProSieben MAXX.

ANZEIGE: Die NBA gibt es live und on-demand bei DAZN.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.