München/Phoenix – Die NBA hat eine Untersuchung gegen die Phoenix Suns und ihren Besitzer Robert Sarver eingeleitet. Ausgelöst hat das ein Bericht von "ESPN", in dem mehrere meist anonyme Quellen Sarver Rassismus und Sexismus vorwerfen, sowie das Klima bei den Suns als toxisch beschreiben.

Der Bericht bezieht sich auf Interviews, die "ESPN"-Reporter Baxter Holmes mit 70 aktuellen und ehemaligen Suns-Mitarbeitern führte, in denen diese Vorfälle beschrieben, bei denen sich Sarver rassistisch und frauenfeindlich geäußert haben soll.

So erzählt beispielsweise der ehemalige Suns-Coach Earl Watson, der das Team zwischen 2016 und 2017 coachte, von einem Gespräch mit Sarver, in dem dieser dem dunkelhäutigen Watson gegenüber das N-Wort genutzt haben soll.

Auch andere Mitarbeiter erinnerten sich, dass Sarver dieses Wort angeblich mehrmals in Unterhaltungen genutzt haben soll.

Schwerwiegende Anschuldigungen

Ein anonym bleibender Teilbesitzer der Suns berichtete laut "ESPN", dass das Ausmaß von Rassismus und Sexismus innerhalb der Suns-Organisation untragbar sei. Das Verhalten Sarvers sei peinlich und eines Teambesitzers nicht würdig, heißt es weiter.

Robert Sarver selbst äußerte sich über seinen Anwalt und wies die Vorwürfe entschieden zurück.

Auch der General Manager der Suns, James Jones, und Team-Präsident Jason Rowley verteidigten Sarver laut "ESPN" und beschrieben die Berichte als komplett falsch und unwahr.

Sich wiederholende Vorwürfe

Diese Vorwürfe sind allerdings nicht neu. Schon Ende Oktober gab es Berichte über eine toxische Arbeitsplatz-Atmosphäre und eine eventuelle Untersuchung durch die NBA.

Die Phoenix Suns veröffentlichten daraufhin ein Statement, in dem sie die Vorwürfe zurückwiesen. Sarver bezeichnete die Berichte als Lügen, die darauf abzielten, die Organisation anzugreifen.

Nun reagierte die NBA mit einem Statement und beauftragte die Anwaltskanzlei Wachtell Lipton, um eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe vorzunehmen. Sobald die Untersuchung beendet sei, werde die NBA darauf basierend eine Entscheidung treffen, hieß es.

Ein zweiter Fall Sterling?

Schon 2014 beauftragte die NBA die New Yorker Anwaltskanzlei Wachtell Lipton mit der Untersuchung von rassistischen Aussagen Donald Sterlings, dem damaligen Besitzer der Los Angeles Clippers. Sterling hatte Ende April 2014 in einem veröffentlichten Telefonausschnitt seine Exfreundin angewiesen, keine Afro-Amerikaner mit zu Spielen der Clippers mitzubringen und keine Fotos mit Lakers-Legende Magic Johnson auf sozialen Netzwerken zu veröffentlichen.

Daraufhin wurde er lebenslang von der NBA gesperrt, musste 2,5 Millionen Euro Strafe zahlen und wurde zu einem Verkauf der Clippers gedrängt. Im August verkaufte Sterling dann seine Anteile an den Clippers für zwei Milliarden Dollar (ca. 1,49 Millarden Euro) an Steven Ballmer.

Wie geht es weiter?

Ob Sarver ein ähnliches Los droht, ist aktuell noch offen. Vieles wird vom Ausgang der Untersuchung abhängen.

Sarver erwarb die Suns 2004 für 401 Millionen Dollar. Die Franchise ist heute geschätzt 1,55 Millarden Dollar wert.

In der vergangenen Saison war Phoenix erst in den Finals an den Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo gescheitert.

Konstantin Mokrus

