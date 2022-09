Los Angeles (SID) - Besitzer Robert Sarver hat den Verkauf seiner NBA-Franchise Phoenix Suns angekündigt. Diese Entscheidung teilte der 60-Jährige am Mittwoch in einem Statement mit. Wegen Rassismus und Frauenfeindlichkeit war Sarver in der vergangenen Woche von der Basketball-Profiliga für ein Jahr gesperrt und mit einer Geldstrafe von zehn Millionen Dollar belegt worden.

"In unserem derzeitigen unversöhnlichen Klima ist es schmerzlich klar geworden, dass alles Gute, das ich getan habe oder noch tun könnte, durch Dinge, die ich in der Vergangenheit gesagt habe, aufgewogen wird", sagte Sarver, dem auch die Phoenix Mercury aus der Frauen-Profiliga WNBA gehören. Für beide Franchises sei der US-Amerikaner deshalb nun auf der Suche nach potenziellen Käufern.