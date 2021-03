Frankfurt am Main - Daniel Theis hat mit seinem Fehlwurf in der letzten Sekunde eine weitere Niederlage seiner Boston Celtics in der NBA besiegelt.

Der Rekordmeister verlor 119:121 bei den Milwaukee Bucks und liegt mit einer negativen Bilanz (21 Siege, 23 Niederlagen) nur auf dem achten Platz der Eastern Conference. Vor seinem Fehlwurf hatte Theis zehn Punkte gesammelt.

Im Gegensatz zu Theis gewann Maxi Kleber mit den Dallas Mavericks 128:108 gegen die Minnesota Timberwolves. Kleber steuerte sieben Punkte zum Sieg der Texaner bei, die mit 23 Siegen und 19 Niederlagen im Westen auf dem siebten Rang liegen.

