Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Houston Rockets die vierte Niederlage nacheinander hinnehmen müssen. Bei den Charlotte Hornets verloren die Texaner 99:123 und sind mit nur zehn Siegen und 24 Niederlagen Tabellenletzter in der Western Conference. Theis kam auf sechs Punkte, vier Rebounds und einen Assist.

Die arg von Corona gebeutelten Boston Celtics haben ohne Nationalspieler Dennis Schröder ebenfalls eine Pleite hinnehmen müssen. Bei den Minnesota Timberwolves unterlagen die Celtics mit 103:108. Schröder war am ersten Weihnachtstag in das Coronaprotokoll der NBA aufgenommen worden, Boston gehört zu den am heftigsten betroffenen Teams der durch die Omikron-Welle in den USA geschwächten Liga.

Den Dallas Mavericks ist trotz der Fehlens von Luka Doncic und Maximilian Kleber dagegen ein Sieg gelungen. Bei der Portland Trail Blazers gewannen die Mavs 132:117. Sowohl der slowenische Superstar Doncic als auch der deutsche Nationalspieler Kleber befinden sich ebenfalls im NBA-Coronaprotokoll.