In der NBA reiht sich derzeit ein Trade an den anderen. Russell Westbrook soll laut übereinstimmender Medienberichte die Los Angeles Lakers verlassen und zu den Utah Jazz wechseln. Insgesamt drei Teams sind in diesen Mega-Trade involviert.

Utah bekommt neben Westbrook auch noch Juan Toscano-Anderson, Damian Jones sowie einen Erstrundenpick 2027. Dieser ist allerdings Top-4-geschützt und könnte sich dadurch in zwei Zweitrunden-Picks umwandeln.

Die Lakers bekommen wiederum Malik Beasley, Jared Vanderbilt sowie D'Angelo Russell von den Minnesota Timberwolves. Minnesota erhält Mike Conley sowie Nickeil Alexander-Walker aus Utah und bekommt zudem drei Zweitrundenpick.

Westbrook wurde erst im Juli 2021 von den Washington Wizzards an die Lakers transferiert und spielte dort an der Seite von LeBron James und dem Deutschen Dennis Schröder.