Köln (SID) - Die Utah Jazz aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA sind offiziell in neuen Händen. Wie am Freitag mitgeteilt wurde, ist der Verkauf der Franchise an den Milliardär Ryan Smith und seine Frau Ashley Smith abgeschlossen. Das Geschäft umfasst neben dem NBA-Team auch das Farmteam Salt Lake City Stars, die Jazz-Heimspielstätte Vivint Arena und das Baseball-Team Salt Lake Bees. Das Gesamtvolumen soll sich auf 1,66 Milliarden Dollar (rund 1,36 Milliarden Euro) belaufen.