New York - Ein getragenes Trikot des Basketball-Superstars LeBron James ist in den USA für 3,7 Millionen Dollar versteigert worden.

Nie zuvor hatte ein Jersey des viermaligen NBA-Champions mehr eingebracht. Der bisherige Rekord für ein Allstar-Trikot des 38-Jährigen lag bei 630.000 Dollar aus dem Jahr 2020.

Von Michael Jordan: Trikot-Rekord liegt bei 10,1 Millionen Dollar

Das Trikot, das James im siebten Spiel der Miami Heat in den Finals 2013 gegen die San Antonio Spurs getragen hatte, wurde am Freitag vom Aktionshaus Sotheby's in New York versteigert. Der Rekord für ein Jersey aus den NBA-Finals liegt bei 10,1 Millionen Dollar, Michael Jordan hatte es 1998 getragen.

Das Interesse an James nimmt zurzeit zu. Der Ikone der Los Angeles Lakers fehlen nur noch 178 Zähler, um den Allzeit-Punkterekord der NBA zu knacken. Diesen hält nach wie vor Lakers-Legende Kareem Abdul-Jabbar mit 38.387 Punkten.