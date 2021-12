Köln (SID) - Die Coronawelle tobt weiter ungebremst im US-Sport, zwei weitere prominente Namen sind außer Gefecht. So wurden in der Basketball-Profiliga NBA Trainer Frank Vogel vom Rekordmeister Los Angeles Lakers und Trae Young, Spielmacher der Atlanta Hawks, ins COVID-Protokoll aufgenommen. Vogel wird am Sonntag (Ortszeit) im Spiel bei den Chicago Bulls von David Fizdale ersetzt.

Die ebenfalls für Sonntag geplanten Spiele Atlanta - Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets - Denver Nuggets und Philadelphia 76ers - New Orleans Pelicans wurden von der Liga abgesagt. Die Begegnungen Toronto Raptors - Orlando Magic am Montag sowie Brookyln - Washington Wizards am Dienstag finden auch nicht statt.

Derzeit befinden sich reihenweise Starspieler im Corona-Protokoll. Unter anderem Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant (alle Brookyln) und Zach LaVine (Chicago).