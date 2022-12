Boston (SID) - Die deutschen Basketball-Brüder Moritz und Franz Wagner reiten mit den Orlando Magic in der NBA weiter auf der Erfolgswelle. Zwei Tage nach dem ersten Überraschungserfolg an selber Stelle (117:109) gewann das Team auch am Sonntag bei Vizemeister Boston Celtics mit 95:92 (50:41).

Die talentierten Magic feierten damit zum ersten Mal seit 2019 sechs Siege in Serie, nachdem sie zuvor neunmal in Folge verloren hatten. Beide Wagner-Brüder standen in der Startaufstellung und zeigten eine solide Leistung. Franz, der knapp zwei Minuten vor Schluss einen wichtigen Dreier versenkte, kam auf zwölf Punkte und sechs Rebounds - Moritz sicherte den Sieg spät an der Freiwurflinie und steuerte elf Punkte und fünf Rebounds bei.

Bei den Celtics, die verletzungsbedingt auf Superstar Jayson Tatum verzichten mussten, überzeugte Jaylen Brown mit 24 Zählern. Für Orlando geht es bereits in der Nacht auf Dienstag bei den Atlanta Hawks weiter.