München (SID) - Franz und Moritz Wagner haben ihre Niederlagenserie mit den Orlando Magic in der NBA fortgesetzt. Die deutschen Brüder verloren mit ihrer Mannschaft bei den Los Angeles Lakers um den überragenden LeBron James klar mit 94:106. Für Orlando war es die fünfte Niederlage in Folge und die zwölfte in den vergangenen 13 Spielen.

Rookie Franz Wagner kam in 39 Minuten Spielzeit auf 20 Punkte und sieben Rebounds, der 20-jährige Berliner war damit zweitbester Werfer seines Teams. Superstar James erzielte derweil mit 30 Punkten, elf Rebounds und zehn Assists ein Triple-Double. Moritz Wagner kam nicht zum Einsatz.

Die Dallas Mavericks holten den ersten Sieg ohne ihren am Knöchel verletzten Superstar Luka Doncic. Nationalspieler Maximilian Kleber überzeugte beim 103:84 bei den Oklahoma City Thunder mit 16 Punkten und sieben Rebounds. Damit haben die Mavericks eine ausgeglichene Bilanz von jeweils 13 Siegen und Niederlagen.