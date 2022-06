San Francisco (SID) - Die Golden State Warriors sind wenige Tage nach dem Gewinn des Meistertitels in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA enthusiastisch empfangen worden. Bei der Sieger-Parade am Montag strömten zehntausende Fans die Straßen von San Francisco.

"Hier zu sitzen, die Parade zu genießen und die Liebe der ganzen Bay Area zu spüren, ist einfach unglaublich", sagte Meister-Trainer Steve Kerr: "Wir haben einen Haufen großartiger Jungs."

Die Warriors hatten in der Nacht auf Freitag den insgesamt siebten Titel der Franchise-Geschichte klar gemacht. In der Final-Serie besiegte das Team um Superstar Stephen Curry die Boston Celtics mit dem deutschen Nationalspieler Daniel Theis mit 4:2. Es ist die vierte Meisterschaft für Golden State in den vergangenen acht Jahren.