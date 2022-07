New York (SID) - Zion Williamson hat seinen Vertrag bei den New Orleans Pelicans in der nordamerikanischen Profiliga NBA um fünf Jahre verlängert. Laut eines Berichts von ESPN am Sonntag hat der neue Kontrakt einen Wert von 193 Millionen Dollar. Sollte der Top-Pick des NBA-Drafts 2019 in der nächsten Saison in das All-Star-Team gewählt werden, bringt ihm eine Klausel weitere 38 Millionen Dollar.

Der 21 Jahre alte Power Forward galt als eines der größten College-Talente, hatte seit seinem Start in der NBA jedoch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und kommt bislang lediglich auf 85 Spiele in drei Jahren. Die abgelaufene Saison, in der die Pelicans in der ersten Play-off-Runde an den Phoenix Suns scheiterten, verpasste Williamson aufgrund eines gebrochenen rechten Fußes komplett.