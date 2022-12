Köln (SID) - Die Brooklyn Nets um die Basketball-Superstars Kevin Durant und Kyrie Irving haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA den neunten Sieg in Serie geholt. Am zweiten Weihnachtstag gelang den New Yorkern ein 125:117-Erfolg bei den Cleveland Cavaliers.

Durant, der wie Irving auf 32 Punkte kam, überholte während der Partie die Spurs-Ikone Tim Duncan auf Platz 15 der ewigen NBA-Scorerliste. Für die Cavaliers glänzte Guard Darius Garland mit 46 Zählern. Durch den Sieg überholten die Nets ihre Konkurrenz aus Ohio und sind nun Dritter der Eastern Conference.

SID kj lw