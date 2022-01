Köln (SID) - Deutschlands Basketball-Ikone Dirk Nowitzki fürchtet, an seinem besonderen Abend in Dallas mit den Tränen kämpfen zu müssen. "Ich hoffe, es wird nicht zu emotional. Ich bin mir aber sicher, dass einige der Videos mich emotional werden lassen. Die Mavs werden etwas im Ärmel haben, ich will mich im Moment verlieren", sagte Nowitzki am Dienstagmittag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz.

Die Mavericks, für die Nowitzki 21 Jahre in der Profiliga NBA gespielt und die er 2011 zum bislang einzigen Meistertitel geführt hatte, ziehen am Mittwoch vor dem Spiel gegen die Golden State Warriors das Trikot mit der Nummer 41 unter die Hallendecke.

"Ich hoffe, das ist die letzte Ehrung. Die Straße, die Statue, die Nummer... Ihr kennt mich, das ist ein bisschen viel Rampenlicht für mich", scherzte der gebürtige Würzburger, der mit seinen 43 Jahren mittlerweile sein halbes Leben in der texanischen Metropole verbracht hat.

"Ich schaue zurück mit Stolz und Genugtuung", fügte er mit Blick auf seine große Karriere hinzu: "Ich bin super aufgeregt, aber bereit für diese große Ehre und diesen großen Augenblick." Seine Familie aus Deutschland sei eingeflogen, auch Freunde aus aller Welt - "sofern es möglich war."