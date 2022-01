New York (SID) - NBA-Profi Julius Randle von den New York Knick muss nach obszönen Worten in einem TV-Interview 25.000 US-Dollar zahlen. Der 27-Jährige hatte am Rande der späten Aufholjagd beim 108:105-Heimsieg gegen die Boston Celtics den Daumen in Richtung der eigenen Fans gesenkt und diese Geste anschließend lautstark erklärt.

Die NBA verurteilte Randle für den "ungeheuerlichen Gebrauch profaner Sprache während eines Medieninterviews" zu der Geldstrafe. Der US-Amerikaner, der zuvor mehrfach vom eigenen Anhang ausgebuht worden war, hatte auf Nachfrage Reportern erklärt, er habe die Zuschauer aufgefordert, "die Klappe zu halten".

Am Freitag entschuldigte sich Randle in einem Statement auf Instagram. Er teilte mit, dass er die Situation rückblickend anders hätte lösen müssen. In der vergangenen Spielzeit war er zum "Most Improved Player" der NBA gekürt worden.