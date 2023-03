Hamburg (SID) - Die Brüder Franz und Moritz Wagner verlieren die Play-offs in der US-Profiliga NBA allmählich aus den Augen. Mit den Orlando Magic kassierten die beiden Basketball-Nationalspieler durch ein 113:116 bei den Phoenix Suns ihre fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen und stecken weiterhin auf Platz 13 in der Eastern Conference fest. Franz Wagner kam auf 16, Moritz auf zwei Punkte.

Als zweites Team das Play-off-Ticket lösten dagegen die Denver Nuggets. Angeführt von ihrem zweimaligen MVP Nikola Jokic besiegte der Spitzenreiter der Western Conference die Detroit Pistons mit 119:100 und beendete damit eine Serie von vier Niederlagen. Jokic erzielte 30 Punkte und holte zehn Rebounds. Als erste Mannschaft hatten sich die Milwaukee Bucks qualifiziert.