Hamburg (SID) - Pünktlich zum Beginn der NBA-Play-offs steht Superstar Stephen Curry vor seinem Comeback. Der Point Guard der Golden State Warriors ist "sehr optimistisch" und kündigte nach seiner Verletzung am linken Fuß eine Rückkehr für den Auftakt der Meisterrunde am Sonntag gegen die Denver Nuggets an.

"Das Ziel war immer, für das erste Spiel bereit zu sein, das ist es immer noch", sagte Curry, der seit fast einem Monat nicht mehr gespielt hat, in einem Podcast seines Teamkollegen Draymond Green. Die Warriors, NBA-Champion der Jahre 2015, 2017 und 2018, hatten zuletzt zweimal die Play-offs verpasst.

"Ich bin sehr aufgeregt, weil ich weiß, wie sehr ich diese Atmosphäre mag. Ich möchte nichts verpassen", sagte der 34 Jahre alte Curry. Die Warriors beendeten die reguläre Saison auf dem dritten Platz der Western Conference hinter den Phoenix Suns und den Memphis Grizzlies.