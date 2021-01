Rom (SID) - Die norditalienische Stadt Reggio Emilia hat dem verstorbenen Basketball-Superstar Kobe Bryant und dessen ebenfalls tödlich verunglückten Tochter Gianna einen Platz gewidmet. Die Umbenennung des Platzes, der kürzlich renoviert wurde, soll offiziell am Dienstag (26. Januar) anlässlich des ersten Jahrestags von Bryants Tod vollzogen werden. Der Bürgermeister der Stadt, Luca Vecchi, wird eine Gedenktafel enthüllen.

In Reggio Emilia hatte Bryant einige Jahre seiner Kindheit und Jugend verbracht. Er sprach fließend italienisch, seine vier Töchter haben italienische Namen. Bryants Tod hatte in Italien besondere Trauer ausgelöst. Bryant war Ende Januar bei einem Helikopterabsturz im Alter von 41 Jahren ums Leben gekommen.

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA wird Bryant im Mai 2021 in ihre Hall of Fame aufnehmen. Die im August wegen der Corona-Pandemie verschobene Zeremonie wird in Springfield im US-Bundesstaat Massachusetts abgehalten. Bryant wird für seine 20 Jahre lange NBA-Karriere gewürdigt, in der er mit den Los Angeles Lakers bis zu seinem Rücktritt 2016 fünf Meisterschaften gewonnen hatte. Zudem holte er mit den USA bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking und 2012 in London die Goldmedaille.