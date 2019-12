Köln - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und seine Mitspieler der Oklahoma City Thunder sind bei einer Schießerei in einem Einkaufszentrum mit dem Schrecken davon gekommen.

Während sich das Team aus der nordamerikanischen Profiliga NBA in einem privat angemieteten Kinosaal einen Film anschaute, wurde in der Shopping Mall ein Mann niedergeschossen. Dies berichten US-Medien übereinstimmend.

"Team nie in Gefahr"

"Die Thunder-Security wurde sofort informiert. Das Team war nie in Gefahr und während der gesamten Veranstaltung sicher", teilte ein Sprecher der Thunder mit. "Dies scheint ein isolierter Vorfall zwischen zwei Einzelpersonen gewesen zu sein", schrieb die Polizei OKC bei Twitter.(Locker Room - das US Sport Magazin am Samstag um 0 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de).

