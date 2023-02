Der viermalige NBA-Champion Stephen Curry von den Golden State Warriors wird wohl einige Wochen verletzungsbedingt ausfallen. Wie ESPN berichtete, hat sich der 34 Jahre alte Basketball-Superstar in der Nacht zum Sonntag beim 119:113-Erfolg gegen die Dallas Mavericks eine "Verletzung am linken Bein" zugezogen. Curry soll mindestens bis zum Allstar-Game in Salt Lake City am 19. Februar (Ortszeit) ausfallen.

Gegen Dallas hatte Curry die Partie im dritten Viertel verlassen, nachdem sein Knie mit dem von Mavericks-Profi McKinley Wright zusammengestoßen war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Curry 21 Punkte für den Meister erzielt.

Für Curry wäre es die zweite Verletzungspause in der laufenden Saison. Mitte Dezember hatte er eine Teilluxation an der rechten Schulter erlitten und elf Begegnungen mit den Warriors verpasst. Mit nur 27 Siegen aus 53 Spielen läuft Titelverteidiger Golden State den eigenen Ansprüchen hinterher.