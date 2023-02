Nationalspieler Daniel Theis hat nach überstandener Knieverletzung sein Debüt für die Indiana Pacers gefeiert.

Der 30-Jährige kam bei der knappen 111:112-Niederlage gegen die Los Angeles Lakers mit Dennis Schröder in der nordamerikanischen Profiliga NBA rund sieben Minuten zum Einsatz. Punkte gelangen Theis, der nach der EM im vergangenen Jahr am Knie operiert werden musste, keine. Für die Pacers war es die vierte Niederlage in Folge.

Schröder steuerte beim zweiten Lakers-Sieg nacheinander zwölf Punkte und sechs Rebounds bei. Superstar LeBron James ist unterdessen weiterhin auf Rekordjagd. Der 38-Jährige erzielte 26 Punkte und liegt damit nur noch 63 Zähler hinter dem legendären Kareem Abdul-Jabbar (38.387), der die ewige Punktbestenliste anführt. Die Lakers verbesserten sich in der Western Conference auf den zwölften Platz.

Hartenstein und Knicks mit Erfolg - Doncic verletzt ausgewechselt

Isaiah Hartenstein durfte sich derweil mit den New York Knicks über ein Erfolgserlebnis freuen. Nach zuletzt zwei Niederlagen setzte sich das Team des 24-Jährigen mit 106:104 gegen Miami Heat durch. Die Knicks liegen nach dem 28. Saisonsieg weiter auf dem siebten Platz der Eastern Conference und haben noch gute Chancen auf eine direkte Play-off-Teilnahme.

Die Dallas Mavericks um Starspieler Luka Doncic schlugen die New York Pelicans mit 111:106 und feierten den zweiten Sieg in Folge. Doncic (31 Punkte) musste im dritten Viertel verletzungsbedingt ausgewechselt werden, nachdem er bei einem Dunk-Versuch unglücklich auf der Ferse gelandet war.