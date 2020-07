New York/München - Die New York Knicks sind zwar nicht Teil der NBA-Bubble, also des Restarts in Orlando, sorgen aber trotzdem für fette Schlagzeilen.

Wie Ligainsider Adrian Wojnarowski am Samstag mitteilte, sind die Knicks kurz davor, einen neuen Coach an Land zu ziehen.

Demnach soll Tom Thibodeau in Kürze eine Fünfjahresvertrag unterschreiben. Die Vertragsdetails sollen von beiden Seiten besprochen worden sein.

Thibodeau als Wunschkandidat

Der scheidende Coach Mike Miller hatte bis zum vorübergehenden Abbruch der Saison eine Bilanz von 17 Siegen und 27 Niederlagen aufzuweisen. Die Franchise sucht aber schon länger nach einem neuen Boss an der Seite.

Thibodeau gilt als Wunschkandidat von Knicks-Präsident Leon Rose. Der 62-Jährige coachte zuletzt die Minnesota Timberwolves, davor fünf Jahre lang die Chicago Bulls. Von 1996 bis 2003 war er bereits Assistenztrainer bei den Knicks.

Zur nächsten Spielzeit soll es dann aller Voraussicht nach die Rückkehr geben.

