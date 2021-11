Köln (SID) - Der kamerunische Basketball-Star Joel Embiid von den Philadelphia 76ers ist offenbar positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichteten mehrere US-Medien am Montag übereinstimmend. Demnach werde der 27 Jahre alte Power Forward, mit 21,4 Punkten und 9,4 Rebounds pro Spiel einer der Garanten für den guten Saisonstart der Sixers, seinem Team in den kommenden Partien in der nordamerikanischen Profiliga NBA fehlen.

Embiid droht aufgrund des Corona-Protokolls eine Zwangspause von zehn Tagen, sollte er nicht innerhalb von 24 Stunden zweimal negativ getestet werden. Laut dem Portal The Athletic sollten die Spieler der Sixers ab dieser Woche Booster-Impfungen erhalten.