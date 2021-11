Köln (SID) - Jonas Valanciunas traf und traf, die ersten sieben Dreier des litauischen Basketballstars im Trikot des NBA-Teams New Orleans Pelicans waren allesamt drin, am Ende standen 39 Punkte und 15 Rebounds in der Bilanz. "Die Jungs haben ihn Dirk Valanciunas genannt", sagte Willie Green, Trainer der Pelicans, nach dem 123:104 über die L.A. Clippers. Was für eine Ehre.

Natürlich bezogen sich die Profis der Pelicans mit ihrer Huldigung auf die Heldentaten der deutschen Basketball-Ikone Dirk Nowitzki. Der Würzburger, mit seinen 2,13 m exakt genauso groß wie Valanciunas, war in seiner NBA-Karriere bekanntlich aus der Distanz ziemlich treffsicher.

"Ich bin immer noch Jonas Valanciunas", sagte der 29-Jährige, der mit seinen 39 Punkten eine persönliche Bestmarke aufstellte. Er schmunzelte. "Jeder will sein wie Dirk. Er ist einer der größten großen Jungs in unserem Sport. Aber ich muss noch viel arbeiten, um wie er zu sein."