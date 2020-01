Los Angeles - Vanessa Bryant hat sich am Mittwoch erstmals nach dem tragischen Tod ihres Mannes Kobe Bryant und ihrer Tochter Gianna öffentlich geäußert. "Wir sind am Boden zerstört", schrieb Vanessa Bryant bei Instagram. Basketball-Legende Kobe Bryant war gemeinsam mit seiner dreizehnjährigen Tochter und sieben weiteren Fluggästen am Sonntag bei einem Helikopter-Absturz ums Leben gekommen.

"Es gibt nicht genug Worte, um unseren Schmerz zu beschreiben. Ich finde Trost darin, dass ich weiß, dass Kobe und Gigi beide sehr geliebt wurden", hieß es weiter. Die 37-Jährige, die seit 2001 mit Kobe verheiratet war, bedankte sich auch bei den Fans. "Meine Mädchen und ich möchten uns bei den Millionen von Menschen bedanken, die uns ihre Unterstützung und ihre Liebe in dieser schrecklichen Zeit gezeigt haben. Wir bedanken uns für all die Gebete, wir brauchen sie definitiv."

Der fünfmalige NBA-Champion hinterlässt neben seiner Frau drei weitere Töchter: Natalia (17), Bianka (3) und Capri (7 Monate). Bryant war am Sonntag mit seiner Tochter auf dem Weg nach Thousand Oaks, dort sollte Gianna an einem Basketball-Turnier teilnehmen, als sich der Absturz bei widrigen Witterungsbedingungen ereignete. Die Unfallursache ist nach wie vor unklar.

L.A. Lakers nehmen Training wieder auf

Unterdessen kehrten die Los Angeles Lakers drei Tage nach dem Tod ihrer Klub-Ikone ins Training zurück. "Wir wollen zeigen, wofür Kobe stand", sagte Trainer Frank Vogel. "Wir wollten ihn immer stolz machen und das wird sich nun auch nicht ändern." Bryant hatte seine gesamte NBA-Karriere von 1996 bis 2016 für die Lakers gespielt.

Das für vergangenen Dienstag angesetzte Meisterschaftsspiel zwischen den Lakers und dem Stadtrivalen Clippers war abgesagt worden, das erste Spiel nach der Tragödie bestreiten die Lakers am Freitag (Ortszeit) im heimischen Staples Center gegen die Portland Trail Blazers.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.