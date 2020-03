San Francisco - Die Coronakrise hinterlässt nun auch in der NBA sichtbare Spuren. Die Partie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga zwischen den Golden State Warriors und den Brooklyn Nets am Donnerstagabend (Ortszeit) wird ohne Zuschauer ausgetragen.

Diese Entscheidung in Absprache mit dem County San Francisco gaben die Warriors am Mittwoch bekannt. Es wäre das erste Geisterspiel der NBA-Geschichte.

Zuletzt hatte die Liga Memos an alle Klubs geschickt, in denen diese Möglichkeit ins Spiel gebracht wurde. Viele Spieler reagierten auf diese Pläne mit Unverständnis, Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers drohte gar offen seinen Boykott an.

