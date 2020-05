Los Angeles - Emotionaler Moment für Vanessa Bryant, Witwe des tödlich verunglückten NBA-Superstars Kobe Bryant.

Ausgerechnet an ihrem Geburtstag öffnete sie den letzten Brief ihres Mannes, der an sie gerichtet war. "Gestern habe ich einen Umschlag gefunden mit der Aufschrift: 'An die Liebe meines Lebens'", schrieb Bryant auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto des Umschlags.

Sie habe mit dem Öffnen bis zu ihrem Ehrentag gewartet, um überhaupt einen Grund zu haben, sich auf diesen Tag zu freuen, ergänzte sie in ihrem Posting.

Im Brief selbst, dessen Inhalt sie nicht verriet, befand sich zudem eine Zeichnung von einem Engel, der die Witwe des früheren Lakers-Stars trägt. "Ich vermisse die Liebe meines Lebens und meine kleine Mamacita", fügte Bryant hinzu.

Die 38-Jährige sei zwar froh, dass sie mit "drei süßen Mädchen" aufgewacht sei, doch betonte: "Ich würde mir wünschen, dass wir alle zusammen wären."

Kobe Bryant, seine Tochter Gianna sowie sieben weitere Menschen waren am 26. Januar bei einem Helikopter-Absturz in der Nähe von Los Angeles ums Leben gekommen.

