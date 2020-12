München/New York - Osten gegen Westen. Drei Comebacker und das Duell gegen die Ex.

Der Saisonstart in der NBA zwischen den Brooklyn Nets und den Golden State Warriors hatte alles, was in einem guten Basketball-Drehbuch stehen kann. Und das 125:99 für Brooklyn hielt, was es versprach.

Drei Superstars, drei Comebacks

Comebacker Nummer eins: Kevin Durant. Der zweimalige Champion und Finals-MVP hat die längste Leidenszeit hinter sich. Ein Achillessehnenriss in den Playoffs 2019 - 18 Monate Pause und das im Alter von 32 Jahren.

Mitten in der Verletzung wechselte der Forward 2019 die Fronten, verließ den Serien-Champion und schloss sich den Nets an. Dort sollte er mit einem weiteren Rückkehrer für Furore sorgen.

Denn Brooklyn tradete auch für Kyrie Irving und holte den genialen Guard von den Boston Celtics. Doch auch er verletzte sich an der Schulter, später am Knie, konnte in der gesamten vergangenen Saison nur 20 Spiele absolvieren.

Die Nets wollten Geschichte schreiben und den ersten Titel der Franchise-Geschichte holen, doch sie mussten nun noch ein weiteres Jahr warten, um in den Angriffsmodus zu schalten.

Nun sind beide Superstars fit und stehen erstmals gemeinsam auf dem Court, Durant zum ersten Mal überhaupt seit über anderthalb Jahren.

Warriors: Vom Serien-Champion zur großen Baustelle

Auf der anderen Seite: Comebacker Nummer drei. Denn auch die Warriors haben ein schwieriges Jahr hinter sich, mussten nicht nur den Abgang von Durant verkraften, sondern auch schwere Verletzungen der sogenannten "Splash Brothers".

Die beiden Shooting-Maschinen Steph Curry und Klay Thompson brachen weg, Golden State - vorher 2015, 2017 und 2018 NBA-Champion - fand sich plötzlich auf den letzten Plätzen der Conference-Tabelle wieder.

In der kurzen Vorbereitung auf die neue Saison, dann der große Schock. Wieder verletzte sich Thompson - auch bei ihm riss die Achillessehne. Der 30-Jährige fällt für die komplette Spielzeit aus. Es bleibt also nur ein Splash Brother übrig: Curry.

Und auch für den zweimaligen MVP endete eine lange Zeit der Genesung. Nach einem Bruch der Hand machte der 32-Jährige in der vergangenen Saison nur fünf Spiele.

71 Sekunden - und schon sind sie alle da

Und da standen sie nun - drei absolute Superstars, drei Comebacker und alle hatten sie Lust, ihre Teams zum Erfolg zu führen.

Und was für ein Start: 22 Sekunden gespielt. Curry wird beim Mitteldistanzwurf gefoult, geht an die Freiwurflinie und versenkt beide Versuche. 38 Sekunden gespielt. Durant passt den Ball zu Irving, der trifft den tiefen Pull-Up-Shot für zwei Punkte. 71 Sekunden gespielt. Durant hat den Verteidiger im Gesicht, nimmt einen Dreier und trifft.

Keine zwei Minuten vergangenen - und die Erwartungen steigen mit jeder Sekunde.

Doch in der Folge waren es Durant, Irving und die Nets, die dem Spiel immer mehr ihren Stempel aufsetzten. Beide Stars brachten schon nach fünf Minuten gemeinsam 17 Punkte aufs Scoreboard.

Curry spielte nicht gut, aber das war nicht der einzige Unterschied in dieser Auftaktnacht. Der Warrior war allein, die Nets bestachen nicht nur durch tolle Aktionen der Stars, sondern auch durch ansehnlichen Team-Basketball. Das schaffte Golden State nicht - 63:45 führte Brooklyn zur Pause.

Die Auferstehung der Brooklyn Nets

Und die Partie drehte sich nicht mehr, auch wenn Durant das letzte Viertel gänzlich auf der Bank verbrachte. Am Ende auch, weil Curry nie den Rhythmus fand und noch nicht wirkte, als wäre er bei 100 Prozent. Nur zwei von zehn Dreiern getroffen, insgesamt 20 Punkte - bei 21 Wurfversuchen, drei Turnover. Mehr Enttäuschung als Mutmacher.

Die Auferstehung gab es auf der anderen Seite. Durant mit 26 Punkten bei 7 erfolgreichen bei 16 Würfe, drei Steals. Irving zauberte noch mehr und brannte 32 Punkte (10 von 16 Würfen) aufs Parkett. Eine solche Leistung - auch im gesamten Team - kann die Nets weit bringen.

Für eine Franchise, die bisher nur zweimal in den Finals stand und noch nie eine Championship feiern durfte, ein ganz neues Gefühl.

Die Warriors und Curry stehen vor der nächsten sehr schwierigen Saison und dürften mit solchen Leistungen froh sein, wenn sie es in die Postseason schaffen würden.

So oder so. Eine Opening Night mit zurückkehrenden Stars, tollem Basketball und dem Beweis auf dem Fuße, dass die NBA in eine sehr spannende Spielzeit geht.

Justin Werner

