Köln - Die Atlanta Hawks sind dank eines überragenden Trae Young perfekt ins Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gestartet.

Beim 116:113-Erfolg bei den Milwaukee Bucks erzielte der 22 Jahre alte Spielmacher 48 Punkte und lieferte elf Assists. Die Hawks haben in der Best-of-seven-Serie erst zum zweiten Mal in den vergangenen 50 Jahren die Chance, sich für die NBA-Finals zu qualifizieren.

Erste Playoff-Heimniederlage für die Milwaukee Bucks

"Wir kämpfen einfach bis zum Ende, egal wie der Spielstand ist. Unser Selbstvertrauen geht nie verloren", sagte Young, für den die 48 Punkte einen Karriere-Bestwert in den Play-offs darstellen.

Für die Bucks um ihren griechischen Star Giannis Antetokounmpo (34 Punkte) setzte es die erste Heimniederlage in den diesjährigen Play-offs. Das zweite Spiel der Serie steigt am Freitag (Ortszeit) erneut in Milwaukee.

