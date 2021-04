München - Guess who's back, back again! Locker Room - das ran US Sport Magazin kehrt auf ProSieben MAXX zurück - und diesmal senden wir live!

In der Nacht von Samstag, 1. Mai, auf Sonntag, 2. Mai, ab 0:10 Uhr präsentieren Moderator Max Zielke und US-Sport-Koryphäe und ran-Netman Christoph "Icke" Dommisch die brennenden Themen aus der Welt des - Überraschung - US-Sports.

Danach geht es immer wöchentlich weiter, immer Samstagnacht, immer live. Eine Live-Late-Night-Show auf Eurem Sportsender ProSieben MAXX.

Ob NFL, European League of Football, NBA oder NHL - bei Locker Room - das ran US Sport Magazin verpasst ihre keine News, kein Highlight, keine Kuriosität.

Wer hat beim NFL Draft überrascht? Wer sind die Stars der European League of Football? Wer wird in den NBA-Playoffs einziehen? Und was macht der derzeit weltbeste Eishockey-Spieler Leon Draisaitl in der NHL?

Das alles und viel mehr in der ersten Sendung der neuen Staffel Locker Room - das ran US Sport Magazin - in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai live auf ProSieben MAXX!

