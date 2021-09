München - Die Tampa Bay Buccaneers basteln weiter an ihrem Kader. Nach der Verpflichtung von Richard Sherman liest sich das Roster des amtierenden Super-Bowl-Champions nun noch mehr wie ein All-Star-Team vergangener Jahre.

Richard Sherman: Der nächster Alt-Star

Dass dieses System erfolgreich sein kann, haben die Buccaneers mit ihrem Super-Bowl-Titel bereits bewiesen. Grund dafür ist vor allem Tom Brady. Der mittlerweile 44-jährige fungiert in gewisser Art und Weise als General Manager. Richard Sherman nannte einen Anruf von Brady, als wichtigen Grund für seine Unterschrift in Tampa.

Ob der Cornerback noch an seine alten Leistungen aus Seattle und San Francisco anknüpfen kann, darf aber bezweifelt werden. Der 33-jährige muss seinem Alter Tribut zollen. In der letzten Saison verpasste er elf Spiele aufgrund einer Wadenverletzung.

Bedenken, die es auch nach den Verpflichtungen von Brady-Kumpel Rob Gronkowski und Antonio Brown gab. Beide überzeugten - teils nach anfänglichen Schwierigkeiten - jedoch komplett und waren fundamentale Bausteine im Super-Bowl-Run. Genau wie die teils schon abgeschriebenen Ndamukong Suh und Jason Pierre-Paul.

Ein großer Vorteil solcher Verpflichtungen ist die Erfahrung, die man hinzugewinnt. Richard Sherman hat in der NFL alles gesehen, Titel gewonnen und herbe Rückschläge miterlebt. Die "Veterans" werden so schnell nicht überrascht und können die jungen, aufstrebenden Spieler führen.

Parallelen zu den Los Angeles Lakers

Einen ähnlichen Weg gehen momentan die Los Angeles Lakers, nachdem sie in der Saison 2019/2020 den Titel gewannen. Damals mit einem deutlich ausgewogeneren Kader was das Alter betrifft. In diesem Sommer wurden mit Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Rajon Rondo und DeAndre Jordan Spieler verpflichtet, die teilweise weit über 30 sind und ihren besten Basketball womöglich schon gespielt haben. Die Lakers sind das älteste Team der NBA!

Eine weitere Parallele zu den Bucs ist, dass LeBron James stark für die Verpflichtungen der einzelnen Spieler verantwortlich ist. Ähnlich wie Tom Brady bei den Bucs. Der Erfolg der letzten Jahre und Jahrzehnte gibt beiden Recht.

Sowohl die Situation in Tampa Bay, als auch in Los Angeles bei den Lakers wird spannend zu beobachten sein. Gerade bei den Lakers wird eine 82-Spiele-Saison, plus Playoffs für den alten Kader anstrengend werden. Gleiches gilt für die Buccaneers, auch wenn diese deutlich mehr "junges Blut" in ihren Reihen haben.

Medienwirksame Verpflichtungen oder Erfolgsrezept?

Antwort: Ein bisschen von beidem! Natürlich bringen solche Verpflichtungen und Zusammenstellungen von "All-Star-Teams" einen medialen Mehrwert. "LeBron bekommt seinen Kumpel Carmelo dazu" oder "Tom Brady holt Gronkowski aus dem Ruhestand" sind tolle Schlagzeilen. Und wie schon erwähnt: Der Erfolg gibt beiden Recht.

Zudem darf bezweifelt werden, ob Richard Sherman seinen Weg nach Tampa Bay auch gefunden hätte, hätte sich Sean Murphy-Bunting nicht im Season-Opener verletzt.

Interessant wird es dann, wenn Gronkowski keine Leistung mehr bringt, wenn auch LeBron klar wird, dass Carmelo Anthony seit zehn Jahren keine Defense mehr spielt oder Antonio Brown mal wieder durchdreht. Solange all dies nicht passiert, bleibt vor allem aus Fansicht zu hoffen, dass aus "All-Star-Team" kein "Alt-Star-Team" wird.

Philipp Schmalz

