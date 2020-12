Arlington/München - Ein Titelspiel ist ohnehin schon emotional genug.

Aber die Shiner High School zeigte kurz vor dem großen Triumph im State-Title-Game von Texas ganz viel Herz.

Das Sieg war bereits in trockenen Tüchern, also beschloss das Team, einem Mitspieler nochmal eine ganz große Freude zu machen.

Der Langzeitverletzte Hunter Nevlud fragte den Shiner-Coach, ob er für den letzten Snap aufs Feld dürfe. Dabei konnte das junge Talent selbst kaum laufen.

Zwei Mitspieler kamen also zum Spielfeldrand und trugen ihren Teamkollegen in die Spielfeldmitte. Der Snap wurde abgekniet, Shiner gewinnt den High-School-Titel in Texas. Und am Ende durfte auch Nevlud Teilhaben.

Ein Titelgewinn, der viel mehr ist als nur das. Einfach großartig.

