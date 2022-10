Aus London berichtet: Julian Huter

London - Wenn die Denver Broncos am Sonntag in London auf die Jaksonville Jaguars (Sonntag ab 14:00 Uhr live auf ProSieben und ran.de) treffen, können sie wieder auf Russell Wilson zählen.

"Ja, er wird spielen. Wir hoffen, Russell am Sonntag auf dem Feld zu sehen - außer, es gibt noch einen unerwarteten Rückschlag", sagte Broncos-Head-Coach Nathaniel Hackett am Freitag nach dem Training in einer Medienrunde.

Hackett bestätigte außerdem, dass Wilson ohne Einschränkungen an der Trainingseinheit teilgenommen habe. Zuletzt hatte der 33-Jährige noch an einer Oberschenkelverletzung laboriert.

Ebenfalls interessant: Den Großteil der Zeit, in der die Medienvertreter Zugang zum Trainingsgelände hatten, trainierte Wilson im Hintergrund. Direkt vor den Kameras der Journalisten stellten sich die Tight Ends für ihre Übungen auf.

Russell Wilson weicht den Medien aus

Wilsons Würfe in den Drills wirkten stabil, sein Gang aber noch etwas vorsichtig, unrund. Ganz schmerzfrei wirkte er nicht. Als die Medienvertreter nach absolvierter Einheit wieder auf das Gelände gelassen wurden, um einzelne Spieler zu interviewen, war der Broncos-Quarterback schon wieder verschwunden.

Auf Nachfrage von ran antwortete ein Pressesprecher lediglich, dass "Russ" heute nicht für Fragen zur Verfügung stehe.

Russell Wilson nicht voll einsatzfähig? Hackett: "Es braucht uns alle"

Gut möglich, dass Wilson auch bei einem Start trotzdem noch in seiner Mobilität eingeschränkt ist. Muss der Gameplan der Offense also angepasst werden? Hackett ließ sich nicht in die Karten schauen.

"Wir versuchen immer, in der Pocket zu bleiben und den Ball schnell loszuwerden. Wir haben den Gamplan in dieser Woche um ihn aufgebaut, auch um ihn schützen. Aber natürlich wollen wir Schwächen der gegnerischen Defense nutzen. Am Ende braucht es uns alle", sagte Hackett gegenüber ran.

Die Broncos können sich ohnehin keine großen Experimente erlauben. Das Team steht bei einer enttäuschenden Bilanz von 2-5. Die letzten vier Spiele gingen allesamt verloren. Mit Wilson soll am Sonntag der Erfolg zurückkehren.

