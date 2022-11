Von Massimo Fiore

München/Seattle – Doppelt hält besser.

Das dachten sich wohl auch die Seattle Seahawks, die sich vor Woche 9 über gleich zwei NFL-Awards freuen dürfen.

Denn: Sowohl die Auszeichnung für den Offensive als auch den Defensive Rookie des Monats geht zu den "Hawks".

Die Besonderheit dabei: Noch nie gingen beide Awards eines Monats an ein und dasselbe Team.

Seattle Seahawks: Kenneth Walker und Tariq Woolen sind Rookies des Monats

Sowohl Running Back Kenneth Walker (Offense), als auch Cornerback Tariq Woolen (Defense) wurden für ihre Leistungen im Oktober zum "NFL Rookie of the Month" gekürt.

Running Back Walker erlief zwischen Woche vier und acht insgesamt 432 Yards und konnte so in vier von fünf Spielen einen Touchdown für die Seahawks beisteuern. Er ist erst der insgesamt dritte Seahawks-Offensivspieler neben Walter Jones (Oktober, 1997) und Russell Wilson (Dezember, 2012)der den Award als Rookie des Monats gewonnen hat.

Cornerback Woolen war im Oktober der einzige Spieler der Liga, der mehrere Interceptions und auch eine Fumble recovern konnte. Zwischen Woche vier und acht steuerte der Seahawks-Rookie neben 19 Tackles auch fünf abgewehrte Pässe und drei Interceptions bei – eine davon konnte er sogar für einen 40-Yard-Interception-Return-Touchdown in die Endzone tragen.

Seattle Seahawks: Rookies tragen zum Playoff-Kurs bei

Neben den persönlichen Auszeichnungen dürften sich die beiden Rookies aber vor allem über den Teamerfolg freuen.

Die Seahakws liegen mit einer Bilanz von fünf Siegen und drei Niederlagen auf Platz eins der NFC West und lassen damit innerhalb ihrer Division sowohl den amtierenden Super-Bowl-Champion Los Angeles Rams, als auch die San Francisco 49ers und Arizona Cardinals hinter sich.

Innerhalb ihrer Conference, der NFC, stehen Walker, Woolen und die Seahawks vor Woche 9 auf einem starken dritten Platz, der die Teilnahme an den Playoffs bedeuten würde. Die hatte die Franchise in der letzten Saison noch verpasst.

Einige Fans werden Walker und Woolen auch bald live in Deutschland erleben! Am 13. November gastieren die Seahawks und die Tampa Bay Buccaneers in München in der Allianz Arena (live auf ProSieben und ran.de).

