San Francisco/München - Der deutsche NFL-Profi Mark Nzeocha steht möglicherweise vor seinem Saison-Debüt. Der 31-Jährige wurde von den San Francisco 49ers für das Spiel gegen die Houston Texans in den aktiven Kader berufen.

Der Linebacker befand sich bereits von 2017 bis zur Saison 2020 bei den 49ers unter Vertrag und stand im Februar 2020 sogar im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs, der mit 20:31 verloren ging.

In der darauffolgenden Saison litt er allerdings unter Verletzungsproblemen und kam lediglich in fünf Partien zum Einsatz. Die 49ers lehnten daraufhin eine Vertragsoption für Nzeocha ab, wodurch dieser zum Free Agent wurde und den Großteil der laufenden Saison vereinslos war.

Erst am 29. Dezember 2021 holten die 49ers Nzeocha wieder zurück und steckten ihn zunächst in den Practice Squad, eher er nun in den aktiven Kader befördert wurde.

