München - Um den Impf-Status von Aaron Rodgers entstand in der NFL-Saison 2021 eine riesige Debatte.

Der Quarterback der Green Bay Packers hatte vor einem Jahr auf Nachfrage behauptet, er sei gegen Corona immunisiert. Allerdings ließ er die Öffentlichkeit darüber im Unklaren, was genau das bedeuten soll. Im Podcast "The Joe Rogan Experience" gab er nun zu, dass er mit diesem Kommentar die Medien bewusst in die Irre führen wollte.

"Ich war die ganze Zeit bereit für diese Frage und hatte darüber nachgedacht, wie ich sie beantworten wollte. Und ich wollte eigentlich sagen, dass ich geimpft wurde", erzählt er. Allerdings befürchtete Rodgers, es könne dadurch eine nachträgliche Prüfung geben. Also drückte er sich lieber vage aus.

"Ich dachte, es wäre eine gute Möglichkeit, dass ich sage: 'Ich bin immunisiert'. Vielleicht verstehen die Leute, was das bedeutet, vielleicht tun sie es nicht. Vielleicht gehen sie der Sache nach. Aber sie gingen der Sache nicht nach. Also bin ich in die Saison gegangen. Und einige dachten, dass ich geimpft bin."

Ein Shitstorm brach über Rodgers ein

Tatsächlich aber bezog sich die Aussage von Rodgers lediglich auf die homöopathische Medizin, die er zur angeblichen "Immunisierung" einnahm. Als Rodgers im November 2021 schließlich positiv auf COVID getestet worden war, wurde der Impf-Status von Rodgers wieder zum öffentlichen Thema.

"Ich wusste, wenn ich an COVID erkranke oder wenn sich die ganze Sache herumsprach, weil es nun einmal die NFL ist und überall etwas durchsickert, werde ich Fragen beantworten müssen", sagt Rodgers. Über den 38-Jährigen brach in der Tat ein regelrechter Shitstorm ein. "Dann war ich der Lügner und es hieß, ich würde die Gemeinschaft und meine Teamkollegen und all diese Leute gefährden. Der Versuch, mich und mein Wort und meine Integrität auszuschalten, begann."

Rodgers spielte unter dem Einfluss starker Schmerzmittel

Rodgers sprach in dem Podcast auch über die Einnahme von Tabletten und gab zu, dass er unter Einfluss von dem verschreibungspflichtigen Schmerzmittel Percocet auf dem Spielfeld stand. "Die Schmerztherapie, insbesondere bei unserem Sport, ist faszinierend. Es ist faszinierend zu sehen, wie die Dinge behandelt werden."

Grundsätzlich seien für Spieler sämtliche Arten von Schmerzmittel einfach zu bekommen gewesen. "Ich spielte unter Einfluss von Percocet. Es war einfach für die Behandlung meiner Schmerzen, also nahm ich keine hohe Dosierung. Aber letztendlich war das trotzdem dumm."

