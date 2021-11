NFL

Big Play! EQ sichert Punt an 1-Yard-Linie

Die Green Bay Packers müssen den Ball per Punt an die Los Angeles Rams abgeben. Cooper Kupp lässt den Ball aufkommen und in Richtung Endzone zum Touchback durch, doch Equanimeous St. Brown sichert den Ball noch an der 1-Yard-Linie.