Die Fans der New York Jets hoffen im Moment, dass sich ihr Klub mit den Green Bay Packers auf einen Wechsel von Superstar Aaron Rodgers verständigt.

Dass er in den Big Apple wechseln will, hat der 39-Jährige in der "Pat McAfee-Show" bestätigt.

Netter Nebeneffekt: Jets- und NFL-Fans können Rodgers möglicherweise bei der Saisonvorbereitung über die Schulter schauen. Denn mit dem Mega-Trade wären die Jets ohne Frage Top-Favorit auf die neue Staffel "Hard Knocks", die seit 2001 von HBO ausgestrahlt wird.

New York Jets eines von vier Teams

Denn: Die Jets sind eines von vier Teams, die ausgewählt werden können, für die Doku, die NFL-Teams während des Training Camps im Sommer begleitet, zur Verfügung zu stehen. Die anderen drei Teams sind die Chicago Bears, New Orleans Saints und Washington Commanders.

Theoretisch ist es auch möglich, dass sich ein Team freiwillig meldet, doch die Wahrscheinlichkeit ist eher gering.

Funfact: Rodgers war bislang noch kein Hauptdarsteller, weil die Packers an der Doku noch nicht teilgenommen haben.

Zu den Vorgaben der Emmy-prämierten Serie gehört unter anderem, dass das ausgewählte Team in den vergangenen beiden Saisons nicht in den Playoffs dabei war und seinen Head Coach zu dieser Saison nicht gewechselt hat.

Im vergangenen Jahr konnten NFL-Fans einen Blick hinter die Kulissen der Detroit Lions um den deutschen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown werfen.