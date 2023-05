Seit 15 Jahren in der Liga, die fünftmeisten Rushing-Yards der NFL-Geschichte, MVP 2012! Running Back Adrian Peterson ist eine NFL-Legende und ein zukünftiger Hall of Famer.

2021 stand der mittlerweile 38-Jährige zuletzt auf dem Spielfeld. Viele gingen bereits von einem Karriereende aus. Doch nicht, wenn es nach "AD" (All Day) geht! "Mental habe ich es (die Footballschuhe) noch nicht offiziell an den Nagel gehängt", stellte Peterson bei "Fort Worth Star-Telegram" klar.

Einzug in die Hall of Fame würde sich verschieben

"Ich denke, wenn Gott es will, ergibt sich vielleicht eine Gelegenheit, und vielleicht passiert es in dieser Saison. Dann werde ich weitersehen. Aber wenn in dieser Saison nichts passiert, werde ich es auf jeden Fall beenden."

Sollte Peterson in der kommenden Spielzeit kein NFL-Team finden, könnte er bereits 2027 in die Pro Football Hall of Fame einziehen, fünf Jahre nach seiner letzten aktiven Saison - gemeinsam mit Rob Gronkowski oder Richard Sherman.

Käme Peterson 2023 zum Einsatz, wäre sein frühster Hall of Fame Eintrittstermin im Jahr 2029.