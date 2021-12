München - Aldon Smith wurde am Montag von der Polizei in Kalifornien festgenommen, das berichtet "TMZ Sports". Dem ehemaligen NFL-Linebacker wird demnach Fahren unter Drogeneinfluss vorgeworfen. Dabei soll mindestens eine weitere Person verletzt worden sein. Genauere Details sind noch nicht bekannt.

Laut Bericht wurde der 32-Jährige am Montagabend in ein Gefängnis im nördlichen Kalifornien gebracht, die Kaution wurde auf 50.000 US-Dollar festgelegt. Smith ist während seiner aktiven Karriere in der NFL immer wieder in Konflikt mit dem Gesetz geraten. Er wurde bereits mehrfach wegen Fahrens unter Drogeneinfluss festgenommen.

NFL: Smith spielte zuletzt für die Cowboys und Seahawks

Im April 2021 wurde ihm Körperverletzung vorgeworfen und Smith wurde in Louisiana festgesetzt, 2018 wurde er wegen häuslicher Gewalt gegen seine damalige Freundin angeklagt. Smith wurde 2011 von den San Francisco 49ers in der ersten Runde gedraftet und reifte schnell zu einem Star. Seine Probleme abseits des Feldes - er kämpfte nach eigener Aussage auch mit Depressionen und Suchtproblemen - vereitelten aber eine erfolgreichere NFL-Karriere.

2020 Smith gab Smith in einem Interview mit "TMZ" an, clean zu sein und kehrte nach einer längeren Auszeit in die NFL zurück. Er unterschrieb für eine Saison bei den Dallas Cowboys. Im April 2021 verpflichteten ihn die Seattle Seahawks, entließen ihn aber im August wieder. Insgesamt bestritt Smith 75 NFL-Spiele und registrierte dabei 228 Tackles und 52,5 Sacks.

